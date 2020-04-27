

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 April, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له اليوم الاثنين ،عن نتيجة 82 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الإثنين 27 أبريل 2020م عدد (82) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وكانت عدد حالات الاصابة في ليبيا قد ارتفعت إلى 61 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 18 حالة، وتوفيت حالتين.