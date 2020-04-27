شركة الكهرباء تناشد التدخل لفتح صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح

ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة منظمات المجتمع المدني والمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح، حتى يتسنى تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي.

وقالت الشركة في منشور لها اليوم إن هذه المناشدة تأتي تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن معاناتهم الحقيقية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، هذا وأكدت الشركة أنه في حال فتح صمام الغاز ستباشر على الفور بتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي للحد من معاناة المواطنين.

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