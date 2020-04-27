“الوطني لمكافحة الأمراض”: خلو 82 عينة فحص من فيروس كورونا المستجد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يترأسه الدكتور بدرالدين النجار، اليوم الإثنين، خلو 82 عينة للكشف من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (50)، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني، استلم عدد (82) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز الوطني، أنه بعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يظل إجمالي الإصابات المسجلة 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد.