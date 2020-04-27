قبيلة العبيدات: نفوض المؤسسة العسكرية لإدارة البلاد حتى تستقر الأوضاع الأمنية

أعلنت قبيلة العبيدات تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر لتولى زمام أمور البلاد في هذه

المرحلة الصعبة حتى تستقر الأوضاع الأمنية.

وأدانت القبيلة في بيان لها تدخل الاحتلال التركي السافر في ليبيا، واعتدائه على السيادة الوطنية، بالتعاون مع حكومة “الصخيرات” (فائز السراج)، التي وصفها البيان بالخائنة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، وجه دعوة إلى جميع الأحرار لاتخاذ قرار تاريخي برفض الاتفاق الباطل بين المجلس الرئاسي والمحتل التركي، عبر المجالس المحلية والتنظيمات النقابية وجميع المنصات لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقال القائد العام: “أدعو كل الليبيين الأحرار الشرفاء لإسقاط ما يعرف بالاتفاق السياسي إلى تفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة بإعلان دستوري جديد يضمن تجاوز هذه المرحلة”.

وأضاف في كلمة متلفزة لها وجهها إلى الشعب الليبي الخميس الماضي أن القوات المسلحة تواصل اليوم مرحلة الكفاح داخل العاصمة ليكون تحريرها تتويجا للمسيرة النضالية، متفاخرا بما وصلت إليه القوات المسلحة من وضوح العقيدة وسلامة البناء ونظام التنظيم وحجم التسليح ومستوى التصميم والإرادة، مبشرا المجلس الرئاسي بأن فرحته بدعم الإرهاب لن تدوم طويلا.