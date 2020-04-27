لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية المرج تستلم مستلزمات الوقاية من فيروس “كورونا” من وزارة الشؤون الاجتماعية

المرج 27 أبريل 2020 (وال)- باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية، في صرف مستلزمات الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد للجنة الأزمة والطوارئ ببلدية المرج.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الإجراءات والتّدابير الاحترازية، للحد من تداعيات جائحة “فيروس كورونا”.

وأوضح رئيس قسم المخازن بوزارة الشؤون الاجتماعية منير بوعامر – لوكالة الأنباء الليبية – أن هذه المساعدات؛ تأتي ضمن المتابعة المستمرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية، وتضمنت مواد تنظيف، وملابس وقائية للرش، وأغطية ووسائد، ودفايات وخيم منتقلة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأزمة ببلدية المرج عقيد وهبي الرخّ، إن المواد العينة ستكون عونًا لهم في مقر الحجر الصحي، ولعناصر مديرية أمن المرج، لضبط الأمن والأمان بالصورة الصحيحة. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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