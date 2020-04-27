عودة المياه إلى طرابلس والمناطق المجاورة تدريجيا اليوم

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس من الساعة الرابعة صباحا مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه.

وكان الجهاز قد أعلن أمس عن استكمال أعمال استبدال الصمام بموقع الشويرف، الذي تعطل بشكل مفاجئ الخميس بعد أن تم خفض معدل تدفق المياه إلى 50%، حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها.

وقال الجهاز في منشور له إنه لولا كثرة التوصيلات غير القانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن، لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف حاجة مدينة طرابلس من المياه.

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