وينر: جلب تركيا للمرتزقة السوريين للقتال في ليبيا يشكل خطرا إرهابيا

طالب المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر تركيا باحترام اتفاقياتها ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطبيق حظر الأسلحة.

مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن جلب تركيا للمرتزقة السوريين للقتال في ليبيا يمثل مأساة ويشكل خطرا إرهابيا، واصفا حكومة الوفاق بأنها تقبل الدعم من أي جهة كانت لمحاربة الجيش.

وينر أضاف أن أوروبا لا تقبل طموحات تركيا، وأن بعثة إيريني هي دورية بحرية لمراقبة حظر الأسلحة سواء من تركيا أو غيرها، منبها إلى أن نقل الأسلحة يمكن أن يتم بطريقة غير البحر، ولكن أوروبا تمر الآن بفوضى داخلية، حسب وصفه.

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