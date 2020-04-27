اللجنة العلمية: لا يسمح بنشر أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بمريض كورونا

أخبار ليبيا24

أوصى رئيس اللجنة العلمية الاستشارية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض خليفة البكوش بعدم السماح بنشر المعلومات الشخصية المتعلقة بمرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال البكوش :”احتراما لخصوصية المريض وعملا بأخلاقيات المهنة لا يسمح بنشر أو تداول أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بمريض فيروس كورونا لأي جهة سواء كانت هذه المعلومات تتعلق باسمه أو مكان عمله أو مقر سكنه”.

وأشار رئيس اللجنة العلمية إلى أن هذه المعلومات تقتصر فقط على لجان الترصد والتقصي الوبائي والمختبر المرجعي التابعين للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24