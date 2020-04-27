الأردن يدعم دعوات الهدنة الإنسانية في ليبيا 

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن المملكة تدعم الدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى هدنة إنسانية في ليبيا بمناسبة شهر رمضان ، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار.

وأوضح الصفدي أن المملكة الأردنية الهاشمية تضم صوتها إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها.

وشدد الوزير الأردني على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف كل النزاعات والاصطفاف لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

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