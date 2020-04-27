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الأردن يدعم دعوات الهدنة الإنسانية في ليبيا 

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن المملكة تدعم الدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى هدنة إنسانية في ليبيا بمناسبة شهر رمضان ، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار.

وأوضح الصفدي أن المملكة الأردنية الهاشمية تضم صوتها إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها.

وشدد الوزير الأردني على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف كل النزاعات والاصطفاف لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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