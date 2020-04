عدل الوفاق: لجنة حقوق الإنسان تناقش الانتهاكات التي وقعت منذ منتصف ديسمبر وحتى نهاية مارس

عقدت اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها الثاني والعشرون اليوم الإثنين، بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العدل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللجنة استعرضت تقريرها الثالث الذي يوثق الانتهاكات التي وقعت منذ منتصف شهر ديسمبر و حتى نهاية شهر مارس الماضي، تمهيداً لاحالته الي المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنها ناقشت الصعوبات التي تواجها .

هذا ويذكر أن الوفاق واجهت العديد من الانتقادات بسبب الانتهاكات التي مارستها أثناء هجومها على مدينة ترهونة، وكذلك أثناء معاركها في صبراته وصرمان.

