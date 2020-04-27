عدل الوفاق تستعرض التقرير الثالث لانتهاكات حقوق الإنسان

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة خالد ابوصلاح، وبحضور عدد من أعضائها.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع تقريرها الثالث والذي يوثق للانتهاكات التي وقعت منذ منتصف شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وذلك تمهيدا لإحالة هذا التقرير إلى المجلس الرئاسي، كما ناقشت اللجنة مسألة تكليف ناطق رسمي يتولى تقديم الإحاطات الإعلامية عن عمل اللجنة، ومناقشة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة وعدم توافر الاحتياجات اللازمة لها لأداء عملها على النحو الأمثل.