باشاغا يترأس اجتماعا لشركة الورق والطباعة

ترأس وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” اجتماع اللجنة العمومية للشركة العامة للورق والطباعة غير العادي للعام الحالي 2020 ميلادية، لإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة.

وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع لقرارات المجلس الرئاسي بشأن الشركة إضافة إلى المحاضر السابقة للجمعية العمومية وقرار المجلس الرئاسي باستثناء الشركة والإذن لجمعيتها العمومية بالانعقاد.

واستعرض المشاركون في الاجتماع تقريرا لمجلس إدارة الشركة عن النشاط إضافة إلى تقرير هيئة الرقابة وقرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة لتحديد مكافأتهم وتعيين مراجعين للحسابات.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بتكليف وزير الداخلية المكلف في حكومة الوفاق فتحي باشاغا برئاسة لجنة لإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للورق والطباعة.

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