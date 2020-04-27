هيبة: ليبيا بحاجة إلى آليات دستورية

رأى المحلل السياسي إبراهيم هيبة، أن ليبيا بحاجة إلى آليات دستورية لتقاسم عادل للسلطة والثروة وبناء دولة القانون والعدل والخروج بالبلاد من أزمتها.

وقال هيبة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الحقد والكره المجتمعي والسياسي والجهوي والنخبوي أصبح نتيجة لاستثمارات سابقة، اليوم ما نحتاجه ليس إلى كلام معسول أو مزيدا من الاستثمار في الكره والحقد المجتمعي والسياسي والجهوي والنخبوي القائم على معادلة صفرية، بل نحن بحاجة إلى آليات دستورية لتقاسم عادل للسلطة والثروة وبناء دولة القانون والعدل والبدء في تضميد جراحنا بالتنمية الثقافية والاقتصادية المستدامة والرفع من المستوي الثقافي المتدني في ليبيا”.