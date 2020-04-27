الخارجية تستذكر إبادة الأرمن على يد تركيا وتدعو العالم للاعتراف بها

قالت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية إنها تستذكر الإبادة الجماعية بحق الأرمن على يد تركيا، والتي يتم إحياؤها تنفيذا لقرار الحكومة كيوم وطني.

واستنكرت الخارجية في بيان لها ما قامت به تركيا من أعمال إجرامية بحق شعب الأرمن من حرق وقتل وترحيل قسري، وغيرها من الأعمال المنافية لكل الشرائع السماوية، داعية دول العالم إلى الاعتراف بهذه الجريمة النكراء واستنكارها.

وأضافت الخارجية أن الحكومة التركية ما زالت ترتكب الجرائم كما فعلت في ترهونة بقصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة وقتل سكانها، واستهداف قوافل المساعدات الغذائية والطبية وصهاريج الوقود، وجلب المرتزقة ودعم الإرهابيين الذي يعد جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الأتراك بحق الشعوب.

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