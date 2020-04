أعلن مكتب الإعلام التابع لما تسمى بعملية بركان الغضب، الإثنين، أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق شن غارات على تمركزات للجيش داخل قاعدة الوطية الجوية، وتمكن من تدمير آلية مسلحة.

