اللجنة الفرعية لمكافحة كورونا باجدابيا تلوح بالاستقالة

اجتمع رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا في اجدابيا ونيس أحمد شكري مع رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الاستشارية إجدابيا بمقر مركز الأمراض السارية – الصدرية على خلفية تلويح أعضاء اللجنة الفرعية بالاستقالة.

و أرجع رئيس اللجنة الفرعية مبروك الغول أسباب الاستقالة إلى قلة الإمكانات وتهميش اللجنة وتقصير اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بوزارة الصحة في الحكومة الليبية بتقديم الدعم الكافي للجنة الاستشارية الطبية الفرعية إجدابيا.

هذا وأكد رئيس اللجنة الرئيسية خلال اجتماعه مع اللجنة الفرعية أن مدينة اجدابيا تحظى باهتمام من كافة الوزارات ومؤسسات وإدارات الدولة منوها بضرورة تفهم أعضاء اللجنة الفرعية لحرصهم على المدينة وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة الفيروس وبالوقت نفسه دعا إلى أن تتفهم اللجنة الفرعية أن الإمكانات المطلوبة ستصل عبر القنوات الرسمية والمسألة ليست إلا مسألة وقت.

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