كورونا يضاعف أوجاع “غات”

قال عضو المجلس البلدي غات أحمد هيمة إن الوضع في مناطق الجنوب تأثر كثيرا بسبب حالة الطوارئ المفروضة نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأشار هيمة إلى أن المدينة والبلدات الأخرى تعاني بشكل متزايد بسبب انقطاع إمدادات الوقود وغاز الطهي، حيث لا تصل إلى المنطقة سوى شاحنة وقود في الشهر الواحد وهي كمية قليلة مقارنة بالاستهلاك المحلي، مؤكدا أن السلع التموينية المدعومة من صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية لم تصل للمدينة منذ فترة، إضافة إلى نقص السيولة النقدية في المصارف مع استمرار الأزمة.

وما تزال مدينة غات ومناطق الجنوب الغربي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة مع اتخاذ إجراءات الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا.

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