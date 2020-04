الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس يناقش تفعيل الإيرادات المحلية للبلديات

ناقش المجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، الأحد، تفعيل الإيرادات المحلية للبلديات.

وأكد المجلس خلال اجتماعه مع أعضاء الأمانة العامة وعميد بلدية سواني بن آدم، شعبان سويسي على ضرورة تفعيل الإجراءات اللازمة لمجابهة جائحة كورونا.

هذا ويذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة كان قد خصص 75 مليون دينار للبلديات لمواجهة فيروس كورونا كاستجابة لتهديد بعض البلديات بالتصعيد بسبب تأخر استلامهم الدعم المادي المخصص لهم لمواجهة الفيروس.

