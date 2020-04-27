غارة جوية للوفاق على قاعدة الوطية تودي بحياة 7 من الجيش الوطني – اسماء

شن الطيران التركي المسير التابع لحكومة الوفاق غارة جوية على قاعدة عقبة بن نافع في الوطية التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني.

وبحسب مصادر عسكرية فإن الحصيلة النهائية سبعة قتلى جراء استهداف الطيران التركي المسير على لأحد تمركزات القوات المسلحة في الوطية.

وبحسب المصادر فإن أسماء القتلى كالتالي: فتحي خالد صالحين، احمد رضا الترهوني، جمال عبدالله جاب الله، اشرف نعيم الساط، عبد الحميد الصرماني، اشرف حمدالله، عبدالله العمده.

ويكثف الطيران المسير قصفه على القاعدة الجوية الاستراتيجية التي تقبع تحت سيطرة الجيش الوطني، بهدف تحييدها وفقا لتصريحات سابقة لقيادات الوفاق وكذا استهداف اي تحشيدات وتجهيزات للجيش بهدف عرقلة عمليات القوات المسلحة في المنطقة الغربية و طرابلس .

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