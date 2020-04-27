المجلس التسييري لبلدية بنينا يُعلن تفويضه للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر لقيادة البلاد في هذه المرحلة

بنينا 27 أبريل 2020 (وال)- أعلن المجلس التسييري لبلدية بنينا اليوم الإثنين، تفويضه ومباركته للمؤسسة العسكرية متمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر، لقيادة هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن.

وقال المجلس التسييري لبلدية بنينا في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “في الوقت الذي يمر به الوطن؛ من أخطار الإرهاب السياسي المسلح، الأمر الذي وضع ليبيا على مفترق طرق ذو مسالك خطرة، وبالنظر إلى العبث السياسي والاقتصادي، وما وصل إليه حال الوطن والمواطن من استغلال وفساد، ونهب ثرواته دون أي رادع، فإننا في المجلس التسييري ببلدية بنينا، وكافة تركيبات وسكان بلدية بنينا المجاهدة، التي كانت ولازالت الصخرة الصماء التي تحطمت عليها أحلام السفهاء والخوارج، فإننا نترحم على شهداء الوطن، إننا نفوّض القيادة العامة لقيادة هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، والثقة العالية وغير محدودة في قيادة الجيش الوطني”. (وال – بنينا) ف م/ ر ت

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