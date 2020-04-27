اتصال بين “معيتيق” و”بارتولو” بعد طلب الخارجية المالطية من الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لليبيا

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن نائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق أحمد عمر معيتيق أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين بوزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن معيتيق تناول مع بارتولو خلال الاتصال ملفات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في ليبيا، واصفا عملية الجيش الليبي لتحرير البلاد من المليشيات والإرهابيين “عدوانا على طرابلس”.

وزعمت تلك الوسائل الإعلامية أن بارتولو أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأنه جدد دعمه لـ”الوفاق”، وأعرب عن أمله في استثمار هذه الفرصة لتوطيد وزيادة التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان وزير الخارجية المالطي قد طالب بمهمة إنسانية للاتحاد الأوروبي في ليبيا، وتسليم ما قيمته 100 مليون يورو من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية قبل تفاقم الوضع.

وقال بارتولو إن “مالطا تظل متفائلة بأن الاتحاد الأوروبي سينظر بشكل إيجابي في الدعوة إلى مهمة إنسانية عاجلة إذا كان ذلك فقط من أجل 900 ألف شخص في ليبيا حددتهم الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، نصفهم من النساء والأطفال، وثلثهم من اللاجئين والمهاجرين”.

وكشفت تقارير دولية عن تسلم حكومة السراج ما يقارب نصف مليار يور خلال السنتين الماضيتين، بعضها دخل إلى خزينة “الوفاق” وفق بنود سرية لم يكشف عنها، فيما يعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه الأموال لمساعدة “خفر السواحل الليبي” من أجل منع عبور المهاجرين إلى البلاد الأوروبية.