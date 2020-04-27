أبو شقرا: وضع المهاجرين في ليبيا سيئ

قالت المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود، سلوى أبو شقرا، إن أوضاع المهاجرين في ليبيا يتحول من سيئ إلى أسوأ، مع انتشار فيروس كورونا، وتصاعد حدة الاشتباكات المسلحة.

وأكدت أبو شقرا في حديثها لصحيفة الشرق الأوسط، أن ليبيا ليست مكانا آمنا للمهاجرين واللاجئين، لأنهم يتعرضون فيها لمخاطر شديدة تهدد حياتهم، كالاعتقال التعسفي والاحتجاز لأجل غير مسمى والعنف والاستغلال الشديد.

وكشفت أبو شقرا، عن أن هناك قرابة 1500 شخص في مراكز الاحتجاز الرسمية الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، معرضون لمخاطر كبيرة في حال تفشي فيروس كورونا، وفي غياب تطبيق أي إجراءات وقائية مثل التباعد بين الأشخاص.

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