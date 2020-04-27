داخلية الوفاق تبحث اسـتئنـاف الحركة الـسياحية البحرية

عـقـد وكـيـل وزارة الـداخـلية بحكومة الوفاق خالد مازن، ظـهـر الـيـوم الاثـنـين، اجـتماعـاً ضـم رئـيـس مـصـلحة الـجـوازات والـجـنسية وشـؤون الأجـانـب، ومـديـر الإدارة الـعامـة لأمـن الـمنافـذ الـمـكلف، ومـديـر مـنـفذ مـينـاء طـرابـلس الـبـحري، ورئـيـس مـركـز جـمـرك مـيـناء طـرابـلس الـبحـري، والـمـندوب الأمـنـي بـالـسفـارة اللـيبيـة لـدى تـونـس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه منفذ ميناء طرابلس البحري والـوقـوف عـلـى الأوضـاع الـتي يـعنـيها الـمنفذ تـحديـداً مـحـطة الـركاب بـمـيناء الـشعـاب، ومـناقـشة إمـكانية إسـتئنـاف الـحركـة الـسياحـية الـبحـرية للـتخـفيف عـلـى الـمواطـن جـراء مـا يـعانـيه مـن صـعوبـات.

وخـلـص الاجـتمـاع إلـى الاتـفـاق عـلـى مـعايـنة مـيدانـية لـحالـة الـمـيناء والـوقـوف عـلـيه مـيدانـياً بـشكـل عـام، وعـلى صـالـة الـركـاب والـتجـهيزات الأخـرى بـشكـل خـاص.