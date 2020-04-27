“الكهرباء” تناشد بفتح صمام الغاز في سيدي السائح

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بالتدخل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وأهابت الشركة في بيان لها بأبناء الوطن الخيرين ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي.

وبحسب الشركة فإن هذه المناشدة تأتي تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ، مؤكدة أنه في حال فتح صمام الغاز ستباشر الشركة على الفور بتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي للحد من المعاناة التي يمرون بها.

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