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سماع أصوات المدفعية في عدد من المناطق بطرابلس

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لشهود عيان فقد سُمعت اصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم بالعاصمة.

واشارت مصادر محلية إلى سقوط عدة قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة في العاصمة.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أفادوا بأن قصفا بالمدفعية الثقيلة استهدف منطقة عين زارة ظهر الاثنين، كما تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش بمنطقة المشروع.

وفي وقت سابق، اعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف بمنطقة الشريدات بالقره بوللي فجر اليوم.

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قناة ليبيا 24

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  • يجب على الجيش الوطنى استخدام القوة المفرطة فى دخول قلب العاصمة كفاية حنية ويجب استهداف اى مخازن للزخيرة حتى لو كانت داخل مسجد فهو فى هذه الحالة مسجد ضرار امر رسول باحراقه وهدمه كذلك تدمير اى ثكنات عسكرية بالعاصمة مهما كان موقعها بل وادعوا الى تدمير مركز الاتصال الرئيسى بشارع الزاوية لمنع استخدام الشبكة فى توجيه الطائرات المسيرة

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