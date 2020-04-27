سماع أصوات المدفعية في عدد من المناطق بطرابلس

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.
ووفقا لشهود عيان فقد سُمعت اصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم بالعاصمة.
واشارت مصادر محلية إلى سقوط عدة قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة في العاصمة.
وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أفادوا بأن قصفا بالمدفعية الثقيلة استهدف منطقة عين زارة ظهر الاثنين، كما تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش بمنطقة المشروع.
وفي وقت سابق، اعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف بمنطقة الشريدات بالقره بوللي فجر اليوم.
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