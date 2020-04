مكي: الشعب الليبي يجهض مشروع “التتريك” الذي يحاول أردوغان فرضه

أكد القيادي في

حركة الشعب وعضو البرلمان التونسي، هيكل مكي، اليوم الاثنين أن الشعب الليبي يجهض

ما سماه بمشروع التتريك الجديد، الذي يحاول فرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بمساعدة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج.

وأوضح مكي أن الشعب الليبي يعمل على إسقاط الاتفاقيتين الأمنية والبحرية

الموقعتين بين حكومة الوفاق والنظام التركي، مشيرا إلى أنهما تجعلان من ليبيا ولاية عثمانية

على حد تعبيره.

