“مكافحة الأمراض” يؤكد أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر

طرابلس–العنوان

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

و قال النجار إن جاهزية غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغت 85%، جاء ذلك عقب زيارة قامت بها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال مرضى كورونا في معيتيقة, ومستشفى العيون, وسفينة بن عوف.

وأشار النجار إلى جاهزية مستشفى العيون لاستقبال حالات كورونا بسعة 70 سريرا منهم 30 غرف عناية مجهزة بأدق الإمكانيات.