ليبيا تستورد 10000 طن من الشعير الأوكراني

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري اليوم الاثنين في تصريح لـ 218 أن ناقلة حبوب وصلت الأحد إلى ميناء طبرق وعلى متنها 10 آلاف طن من الشعير المستورد من دولة أوكرانيا.

وأشار الجراري خلال حديثه إلى أن هذه الشحنة ستذهب لصالح القطاع الخاص في إطار تكثيف الجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ضمن خطة مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

و تستهلك ليبيا نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنويا يتم تغطية مليون طن منها عن طريق الاستيراد فيما تراجع الانتاج المحلي لحبوب القمح والشعير في ليبيا خلال السنوات الاخيرة إلى نحو 250 ألف طن سنويا بسبب توقف مشروعات عديدة عن العمل إثر تأزم الوضع الأمني والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء.

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