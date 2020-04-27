لافروف: الناتو دمر ليبيا للإطاحة بالقذافي

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأكيده على أن بلاده تسعى جاهدة من أجل تسوية النزاع في ليبيا.

وقال لافروف، اليوم الاثنين لطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية عبر نظام الفيديوكونفرانس، “نسعى للخروج بليبيا من الأزمة العميقة التي اجتاحت هذا البلد بعد أن قامت قوات حلف الناتو بانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي، وقصفت ليبيا في عام 2011 وفي حقيقة الأمر هدمت هذه الدولة، من أجل هدف أناني ضيق الأفق وهو الإطاحة بنظام معمر القذافي، وبعدها أصبحت ليبيا مباحة يعبر أراضيها الإرهابيون المتوجهون إلى الجنوب وتجري عبرها عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأشياء القذرة إلى الجنوب من جهة، ويندفع المهاجرون غير الشرعيين عبر نفس هذه الأراضي شمالًا في طريقهم إلى أوروبا، ولذلك فإننا جميعًا نعمل على تصحيح نتائج هذه المغامرة التي شنها حلف الناتو في عام 2011. وسنجتهد لتحقيق هذا الأمر، وسنحاول مساعدة ليبيا”.