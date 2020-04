أفاد موقع

“ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، بانطلاق طائرة تابعة لعملية “إيريني”

التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا من

قاعدة سيجونيلا بجزيرة صقلية، بهدف مراقبة حاوية بضائع تركية اتجهت إلى غرب ليبيا.

وأوضح الموقع المتخصص

في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تقرير له، أن

الطائرة تدور حول حاوية البضائع “باربالي”

التي غادرت من تركيا وتتجه إلى غرب ليبيا، وذلك إثر شكوك حول نقلها أسلحة إلى

هناك.

The post “ميليتاري رادر”: طائرة تابعة لعملية إيريني تراقب حاوية تركية متجهة إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24