معيتيق يبحث مع وزير الخارجية المالطي ملفات التعاون بين البلدين

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن اتصالًا هاتفيًّا جرى ظهر اليوم الإثنين بين نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا، إيفاريست بارتولو.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاتصال الهاتفي تناول ملفات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في ليبيا جراء العدوان على طرابلس.

وأضافت أن وزير الخارجية المالطي أكد لمعيتيق حرص بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني وأعرب عن أمله استثمار هذه الفرصة لتوطيد وزيادة التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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