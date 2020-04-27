رئيسة بعثة الدعم الأممية بالإنابة تتهم تركيا بإشعال الصراع في ليبيا

اتهمت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، تركيا بإشعال الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وعلى رأسها ليبيا.

ونقلت قناة “ليبيا” عن ويليامز قولها إن تركيا “تشعل الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وعلى رأسها ليبيا”.

وصرح المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، متحدثاً عن رصد محاكاة حربية تركية في إقليم طرابلس البحري وتدريبات جوية تركية لاستهداف مواقع داخل ليبيا.

وقال المسماري، في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “قوات حكومة الوفاق وميليشياتها استقدمت مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى مستغلة الهدنة”.

وتطرق إلى ملابسات سيطرة قوات الوفاق على مدن عدة في الساحل الغربي، وما واكب ذلك من وقوع انتهاكات وقتل، قائلاً إن “بعض المجموعات التي دخلت تلك المدن مؤخراً كان قد سبق طردها من صبراتة عام 2016”.

#عاجل | رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تتهم تركيا بإشعال الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وعلى رأسها ليبيا#قناة_ليبيا — قناة ليبيا (@LibyasChannel) April 27, 2020

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.