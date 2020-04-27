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ستيفاني ويليامز: تركيا تشعل الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وخاصة ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اتهاما لتركيا بإشعال الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وعلى رأسها ليبيا.

ونقلت وسائل الإعلام تصريحات لـ”ويليامز” بأن “تركيا تشعل الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وعلى رأسها ليبيا”.

وكانت قد حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من تحول ليبيا إلى “حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”، في الوقت الذي جددت فيه حكومة فائز السراج رفضها مهمة المراقبة العسكرية الأوروبية لتوريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، عبر الإنترنت إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة في البلاد.

وأضافت وليامز “لدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك، منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام”.

وقالت المسؤولة الأممية “هذا مثال فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري، وهو أمر غير مقبول بالمرة”.

الوسوم

بعثة الدعم الأممية تركيا شمال أفريقيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ما يشعل الصراع في ليبيا ليست تركيا –
    انما التدخلات الخليجية والمصرية والتونسية – وجلب المرتزقة من السودان ومحاولة استغلال الوضع الراهن لسحب النفط من البلاد واشعال الحرب الأهلية –
    الان مصر تحاول جعل المنطقة سوق لبيع بضائعها وكذلك تونس ومحاولاتهم للقرصنة البحرية للجهة الغربية والعاصمة طرابلس . وإسقاط الدينار الليبي – والاكتفاء الذاتي للإنتاج الليبي .
    لكن سنكون لهم بالمرصاد بعون الله .

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