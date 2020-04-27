ستيفاني ويليامز: تركيا تشعل الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وخاصة ليبيا

وجهت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اتهاما لتركيا بإشعال الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وعلى رأسها ليبيا.

ونقلت وسائل الإعلام تصريحات لـ”ويليامز” بأن “تركيا تشعل الصراع في دول منطقة شمال أفريقيا وعلى رأسها ليبيا”.

وكانت قد حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من تحول ليبيا إلى “حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”، في الوقت الذي جددت فيه حكومة فائز السراج رفضها مهمة المراقبة العسكرية الأوروبية لتوريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، عبر الإنترنت إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة في البلاد.

وأضافت وليامز “لدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك، منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام”.

وقالت المسؤولة الأممية “هذا مثال فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري، وهو أمر غير مقبول بالمرة”.