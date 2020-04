عـقـد

وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة خالد مازن، اليوم الإثنين، اجتماعاً

ضـم رئيـس مـصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجـانـب، ومـديـر الإدارة الـعامـة لأمن

المنافـذ المكلف، ومدير منفذ ميناء طرابلس البحري، والمندوب الأمني بالـسفـارة الليبيـة

لـدى تـونـس.

وأوضح

المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

أن الاجتماع ناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه منفذ ميناء طرابلس البحري ومـحـطة الـركاب

بـمـيناء الـشعـاب، وبحث إمـكانية اسـتئنـاف الـحركـة السياحية البحرية للتخفيف على

المواطن جراء ما يعانيه مـن صعوبات.

وخلص

الاجتماع إلـى الاتفاق على معاينة ميدانية لحالة الميناء وصالة الركاب والـتجهيزات والوقوف عـليهم

ميدانياً بـشكل عام.

The post داخلية الوفاق تبحث استئناف الحركة السياحية البحرية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24