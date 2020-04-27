وكالة أنباء إيطالية: تركيا تركب أجهزة للتشويش على تغطية شبكات الاتصالات الليبية

أفادت وكالة أنباء نوفا الإيطالية بأن ضباطا أتراكا قاموا بتركيب جهاز للتشويش على تغطية شركات الاتصالات المحلية في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت مصارد محلية بحسب الوكالة الإيطالية اليوم الاثنين إن الجهاز الذي قام بتركيبه الضباط الأتراك يقوم بالتشويش على التغطية الشبكية لشركة “ليبيانا” للهاتف المحمول، وشركة المدار، وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وهي شركات الاتصالات الوحيدة العاملة في ليبيا.

وأضافت المصادر أن الهدف من التشويش هو تأمين إقلاع وهبوط الطائرات المسيرة التركية والتي تخرج من مطار معيتيقة من أجل استهداف الجيش الليبي في أحياء جنوبي طرابلس.