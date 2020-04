أبوشقرا: 1500 مهاجر غير شرعي معرضون لمخاطر كبيرة في مراكز الاحتجاز بليبيا

أكدت المتحدثة باسم

منظمة أطباء بلا حدود سلوى أبو شقرا اليوم الاثنين، أن أوضاع المهارجين في ليبيا

ساءت مع انتشار فيروس كورونا، وتصاعد حدة الاشتباكات المسلحة.

وأوضحت أبو شقرا

أن ليبيا ليست مكانا آمنا للمهاجرين واللاجئين، لأنهم يتعرضون فيها لمخاطر شديدة

تهدد حياتهم، كالاعتقال التعسفي والاحتجاز لأجل غير مسمى والعنف والاستغلال الشديد.

وبينت أن هناك

قرابة 1500 شخص في مراكز الاحتجاز الرسمية الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية،

معرضون لمخاطر كبيرة في حال تفشي فيروس كورونا، وفي غياب تطبيق أي إجراءات وقائية

مثل التباعد بين الأشخاص.

