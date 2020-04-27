الثني يشدد على ضرورة التزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الإثنين مع وزير الصحة سعد عقوب، لبحث تدفق وفود العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.

وشدد الثني، على ضرورة التزام المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بالحجر الصحي، وذلك بعد الشروع في إعادتهم لأرض الوطن، كما اطلع خلال اللقاء على سير عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة مع المواطنين العائدين من الخارج، مؤكدا على ضرورة التزامهم بالحجر الصحي.

وأوضح وزير الصحة أن اللجنة شرعت في إرجاع المواطنين العالقين في الخارج حسب الخطة المتبعة.

ولفت إلى أن أول دفعه وصل عددها إلى 480 مواطنا ليبيا تم إرجاعهم عبر الحدود البرية المشتركة مع مصر، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفحوصات قبل الدخول عن طريق مكاتب الرقابة الدولية بالمنفذ.

وأوضح عقوب، أنه تم تجهيز مراكز الحجر الصحي وتوفير عيادات داخلية بأماكن الحجر لرعاية ذوي الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هذه المرحلة حساسة جدا، راجيا من المواطنين الالتزام بالتعليمات خاصة اولئك العائدين من الخارج.