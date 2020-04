ويليامز: تركيا تعتبر ليبيا حقل تجارب لأسلحتها

كشفت القائم بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم

الاثنين عن أن تركيا تعتبر ليبيا حقل تجارب لأسلحتها المختلفة.

وأضافت في تصريح صحفي أن ليبيا تشهد الآن خرقًا واسعًا وخطيرًا لحظر

السلاح، محذرة من أن دول شمال إفريقيا أصبحت ايضا “حقل تجارب” للأسلحة الجديدة.

وبينت أن هناك دولا

تشعل النار في المنطقة، لافتة إلى أن تركيا تأتي في مقدمة تلك الدول، مشيرة إلى أن

البعثة الأممية ترصد بشكل يومي دخول شحنات جديدة من السلاح إلى ليبيا، وهو ما يمثل

انتهاكا صارخا لقرارات قمة برلين حول ليبيا.

وتابعت ويليامز أن تركيا ترسل سلاحها في ليبيا عن طريق سفن شحن تأتي من

تركيا لمصراتة وطرابلس.

