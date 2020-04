لجنة مكافحة وباء كورونا تجري تحاليل لــ114 شخصا قادما من مصر

أجرت

اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، تحاليل لـ 114 مواطنا قادما من مصر

عبر منفذ امساعد البري، ويقيمون بفندق البردي.

وأوضح

رئيس لجنة الرصد والتقصي الوبائي باللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا

التابعة للحكومة المؤقتة حسين العوامي أنه تم الكشف على جميع الحالات التي تظهر عليها

أعراض أو لا، مؤكدا سحب العينات منهم جميعاً وإجراء الاختبارات السريعة.

وأضاف

العوامي في تصريحات صحفية أن اللجنة ستستقبل غدا الثلاثاء، أكثر من 150 شخصا قادم من

المنفذ البري أمساعد في فندق المسيرة.

