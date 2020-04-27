“أطباء بلا حدود”: أوضاع المهاجرين في ليبيا ساءت مع انتشار فيروس كورونا والاشتباكات المسلحة

قالت المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود، سلوى أبو شقرا، إن أوضاع المهاجرين في ليبيا ساءت مع انتشار فيروس كورونا، وتصاعد حدة الاشتباكات المسلحة.

وأوضحت “أبو شقرا” في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن ليبيا ليست مكانا آمنا للمهاجرين واللاجئين، لأنهم يتعرضون فيها لمخاطر شديدة تهدد حياتهم، كالاعتقال التعسفي، والاحتجاز لأجل غير مسمى والعنف والاستغلال الشديد.

ولفتت إلى أن هناك قرابة 1500 شخص في مراكز الاحتجاز الرسمية الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، معرضون لمخاطر كبيرة في حال تفشي فيروس كورونا، وفي غياب تطبيق أي إجراءات وقائية مثل التباعد بين الأشخاص.