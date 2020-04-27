الرقابة الصحية الدولية بمنفذ راس جدير توضح الإجراءات والآليات المتخذة لعودة المواطنين

ليبيا – أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية في منفذ راس جدير مختار المنصوري على أن العالقين في راس جدير بالجانب التونسي هم سائقي شاحنات لديهم بضائع و تزامن دخولهم بقفل المنافذ لأخذ الإجراءات الإحترازية في ليبيا.

المنصوري قال خلال برنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنهم أصبحوا عالقين في الجانب التونسي و الطريق مسدود أمامهم للرجوع للجانب التونسي أو الدخول للأراضي الليبية بإعتبار أنه صدر قرار بقفل المنافذ إلى حين تجهيز أماكن الحجر الصحي وإقامتهم و توخي الحذر من إنتشار كورونا.

وأردف” بالنسبة لرعايتهم و الصرف عليهم بالنسبة للدول الموجدين فيه الأخوة الليبين عملوا آلية معينة على أساس أن يدخلوا للفنادق 14 يوم وبعدها يأخذون العينات للتأكيد على أنهم خاليين من المرض وبعدها يرجعون للأراضي الليبية، الأخوة السائقي الشاحنات لا يستطيعون الرجوع لتونس لأن سيارات بضائع وبعضهم عندهم ختم خروج من تونس لكن حال ذلك دون دخولهم لليبيا”.

واستطرد حديثه:”الآن لهم 4 أيام دخلوا من البوابة التونسية وحالياً متواجدين بالحظيرة الجمركية لمنفذ راس جدير و قدمت لهم المساعدات من الإقامة و الإعاشة و استدعينا فريق من الرصد و التقصي و الإستجابة السريعة للمنفذ من المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأخذنا منهم مسحات للتحليل و لليوم أمورهم طيبة ومنهم من خرج تحاليله ممتازة وأغلبهم سلبية في إنتظار باقي العينات الأخرى وحتى في حال خرجت التحاليل جيدة سيلتزمون بقواعد الطبية لإستكمال مدة الحجر الصحي 14 يوم وبعدها يرجعون لأهلهم”.

كما نوّه فيما يخص الليبيين العالقين في الخارج كمصر و تونس أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية فقد قامت أغلب البلديات بتجهيز أماكن لحجر الصحي و العزل في حال تسجيل أي حاله وبحسب الإجراءات المتخذة تم اصدار قرار من اللجنة العليا لمكافحة كورونا بضرورة الإلتزام بالإقامة في فنادق خارج ليبيا مدفوعة الأجر وأخذ عينات منهم لإجراء التحاليل اللازمة لهم.

وعن وجود مخاوف من أن تحدث عمليات تزوير في الشهادات الصحية واثباتات بالتزامهم في الحجر خارج ليبيا أوضح أن نتيجة التحاليل لن تكون عشوائية فعند إجراء كل تحليل من كل شخص ستأخذ البيانات بالكامل للتأكد منه ومنحه مستند يدل على خضوعه للحجر الصحي و التحاليل.

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