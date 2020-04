قال حفتر اليوم

الاثنين، في كلمة تلفزيونية إنه سيتولى قيادة المرحلة الحالية في ليبيا بعد إسقاط

الاتفاق السياسي.

