لجنة مجابهة فيروس كورونا تزور أماكن العزل والحجر الصحي

قامت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بزيارة ميدانية للأماكن المخصصة للعزل والحجر الصحي والفلترة والكشف عن الحالات المشتبه بها.

وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أن اللجنة تابعت سير العمل بالمركز المخصص للعزل الصحي معيتيقة الذي استقبل حالات مصابة بفيروس كورونا حيث وقفت اللجنة على الرعاية الطبية المقدّمة بالمركز من قبل الكوادر الطبية والتجهيزات والإمكانيات المخصصة للتعامل مع الحالات والتي قامت وزارة الصحة بتوفيرها بالمركز.

كما قامت اللّجنة بزيارة ميدانية للقطعة البحرية ” ابن عوف” الراسية بالقاعدة البحرية أبوستة والتي جُهزت بأربعين سرير عناية فائقة وتعتبر الآن مجهزة بصورة كاملة لاستقبال الحالات بجاهزية طبية متكاملة.

وشملت الزيارة أيضا “مجمع العيادات الذهبية زاوية الدهماني” المخصص للفلترة والكشف المبكر عن حالات الإشتباه والذي قامت وزارة الصحة بتجهيزه بسعة سريرية عالية وكوادر طبية متخصصة.

واختتمت اللجنة زيارتها لمركز العزل مستشفي العيون والذي خُصص للعزل الطبي بإمكانيات حديثة وجاهزية كاملة بالعناصر الطبية وطبية المساعدة.