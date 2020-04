نفت وزارة

الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أي تواجد عسكري لها في ليبيا.

وأوضحت الوزارة

في بيان لها أن موسكو تسهم في وقف إطلاق النار وتحقيق التسوية السياسية للأزمة في

ليبيا، على حد تعبير البيان.

وأضافت الوزارة

أن روسيا لم تظهر أبدا أي نية لدعم أي من الأطراف المتنازعة، على حد قولها.

