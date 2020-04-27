“الثني” يشدد على ضرورة التزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي

شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني على ضرورة التزام المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بالحجر الصحي، وذلك بعد الشروع في إعادتهم لأرض الوطن.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق، تدفق وفود العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على سير عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة مع المواطنين العائدين من الخارج، مؤكدا على ضرورة التزامهم بالحجر الصحي.

وأوضح وزير الصحة أن اللجنة شرعت في إرجاع المواطنين العالقين في الخارج حسب الخطة المتبعة، لافتا إلى أن أول دفعة وصل عددها إلى 480 مواطنا ليبيّا تم إرجاعهم عبر الحدود البرية المشتركة مع مصر.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفحوصات قبل الدخول عن طريق مكاتب الرقابة الدولية بالمنفذ، موضحا أنه تم تجهيز مراكز الحجر الصحي وتوفير عيادات داخلية بأماكن الحجر لرعاية ذوي الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هذه المرحلة حساسة جدا، راجيا من المواطنين الالتزام بالتعليمات خاصة أولئك العائدين من الخارج.