مركز الطب الميداني: قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في سقوط قذائف عشوائية على القربوللي

أعلن الفريق الطبي بالمستشفى الميداني القلب التابع لمركز الطب الميداني والدعم، عن سقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين، من عائلة واحدة نتيجة سقوط قذائف عشوائية على منزلهم بمنطقة الشريدات بالقربوللي.

وبحسب بيان لمركز الطبي الميداني والدعم اليوم، فإن المصابين من عائلة المرحوم محمد إبراهيم الشرقاوي، وهم الأم الخضرة سالم الفلغي والابن حسين محمد الشرقاوي 23 سنة، سقطا قتيلين، بينما أصيب الشقيقين عرفة وحسين محمد الشرقاوي.

وأوضح البيان أن الفريق الطبي أجرى عمليات جراحية طارئة ودقيقة لإنقاذ أرواح باقي الأسرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا