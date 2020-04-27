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بشير السويحلي: أي تغيير سياسي في الشرق الليبي يجب أن يقابله استفتاء في الغرب والجنوب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب الناشط السياسي، الموالي لحكومة الوفاق المدعو “بشير عبدالرحمن السويحلي” نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق ”عبدالرحمن السويحلي”، بأن يقابل التغييرات السياسية التي تحدث في الشرق الليبي، استفتاء عليها في الغرب والجنوب.

جاء ذلك خلال تدوينة لـ”بشير” على صفحته الشخصية بموقع “الفيسبوك”، اليوم الإثنين، تعليقا على بيان المشير خليفة حفتر بقبول القوات المسلحة تفويض الشعب الليبي لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد أعلن مساء اليوم الإثنين، في كلمة متلفزة، استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا  أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

ووجه المشير حفتر، خلال كلمته التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت وبوك وجدك يا سويحلي عملاء من يومكم للاستعمار بمختلف مسمياته ومكانكم الطبيعي مزبلة التاريخ وعمالتكم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولا تحتاج لبرهان وما قطع رأس جدك الا خير دليل .
    ي

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    • We will get false end results since the Syrians & the diseased TURKS & their key operative in the west (MIT) will rig & inflate the votes and that will be never fair for the true/pure Libyans in Turhuna & other great cities and the Eastern/Southern regions of Libya ya Hageeeeeer & traitor
      Hence, as now, all Tripoli fake government -MIT agents- are a legitimate target to the True/Pure Libyans — Falcons & Lions — ya coward

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  • من حق السيد السويحلي ان يقول ما يريد . ومن حقنا ان نعتبره راي شخصي غير ملزم لغيره . فما هو الا مواطن لا اكثر . ونذكره بان الانفصال يتحقق ولو لم يوافق عليه الغرب والجنوب . انظر الى كردستان العراق . لم يتتظروا موافقة غيرهم واعلنوا استقلالهم من جانب واحد

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  • الان بدأ الجهاد الشعب الليبى خلف قائده من اجل تطهير البلاد من الاحتلال التركى والمرتزقة والدواعش والخوان الان بدأت الشرعية الثورية لثورة الكرامة لتنقل فيما بعد للشرعية الدستورية وعلى دول العالم الاعتراف بالشرعية الجديدة وهى ليست فى الشرق يابن ابوسحليه بل على كامل التراب الليبى

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