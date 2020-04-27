بشير السويحلي: أي تغيير سياسي في الشرق الليبي يجب أن يقابله استفتاء في الغرب والجنوب

طالب الناشط السياسي، الموالي لحكومة الوفاق المدعو “بشير عبدالرحمن السويحلي” نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق ”عبدالرحمن السويحلي”، بأن يقابل التغييرات السياسية التي تحدث في الشرق الليبي، استفتاء عليها في الغرب والجنوب.

جاء ذلك خلال تدوينة لـ”بشير” على صفحته الشخصية بموقع “الفيسبوك”، اليوم الإثنين، تعليقا على بيان المشير خليفة حفتر بقبول القوات المسلحة تفويض الشعب الليبي لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وكان المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، قد أعلن مساء اليوم الإثنين، في كلمة متلفزة، استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

ووجه المشير حفتر، خلال كلمته التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.