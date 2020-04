الغرابلي: لم يتم تحييد قاعدة الوطية من الناحية العسكرية

أكد رئيس ما يسمى بالمجلس العسكري صبراتة الطاهر الغرابلي اليوم الاثنين،

إنه لا يمكن القول إنه تم تحييد قاعدة الوطية الجوية من الناحية العسكرية.

وأضاف أن ما وصفه بالعدو يستغل القاعدة بكل إمكاناته وقدراته ولو أتيح له

المجال لتجمع في تلك المنطقة وبات عامل تهديد للمناطق المجاورة.

وأضاف الغرابلي أن اقتحام قاعدة الوطية العسكرية أمر غير متروك لقادة محاور

الغرفة والعمليات العسكرية بسبب وجود بعض الحسابات التي لا بد أن تؤخذ بالاعتبار

كالمساحة الجغرافية والأرض المنفتحة الموجودة فيها وحسابات أخرى.

وبين أن معارك جنوب

طرابلس لها ما وصفه بجذور وشرايين تغذيها من بينها قاعدة الوطية، لافتاً إلى أن

حجم الخطر بالمنطقة الغربية تقلص لتبقى قاعدة الوطية تشكل عامل تهديد بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الشريان الذي يغذي المعارك بمثابة أفعى رأسها في طرابلس

وجذروها بترهونة ومناطق عدة على حد تعبيره مشيرا إلى ان حفتر كان يحضر لعمليات

عسكرية في هذه المنطقة قبل 4 ابريل 2019

وشدد على ضرورة نقل المعركة إلى مناطق خالية من السكان من خلال استخدم خطط

عسكرية مفاجئة للجميع بحسب وصفه، مبيناً أن ما سماه الكابوس في جنوب طرابلس سينتهي

في أقرب وقت على حد قوله.

و إدعى

الغرابلي وجود خبراء دوليين وخبرات موجودة في قاعدتي الجفرة والوطية معتبرا أنها هي

من تخطط وتنفذ العمليات القتالية معتبرا أن القاعدة الخلفية للقوات الموجودة جنوب

طرابلس هي ترهونة وهي مخازن الذخيرة والتموين والقوة البشرية.

