أهالي العالقين التونسيين في ليبيا: أبنائنا يتعرضون للسلب والسرقة من قبل مجهولين 

نظم عددًا من أهالي العالقين التونسيين في ليبيا، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد بتونس، للمطالبة بالتدخل السريع من أجل إجلاء ابنائهم.

وأكد بعض المحتجين، حسبما ذكرت قناة «نسمة» التونسية، اليوم الإثنين، أن “أبنائهم تعرضوا للسلب والسرقة والتعنيف من قبل مجهولين في ليبيا، مُطالبين السلطات التونسية، التدخل السريع لأبنائهم، لتمكينهم من دخول تونس لضمان سلامتهم”.

من جانبه، قال أحد المحتجين، إن “العالقين في ليبيا يعانون ظروفًا قاسية”، داعيًا إلى نجدتهم في أقرب وقت من منطقة «بوكماش» الليبية، لافتًا الى أن “نحو 30 شخصًا من (معتمدية سيدي علي بن عون) عالقين منذ حوالي شهر بالمنطقة، وأن عائلاتهم تطالب فقط بنجدتهم والإسراع في إجلائهم لدواعي تتعلق بسلامتهم”.

وفي سياق متصل، قال والي «سيدي بوزيد»، محمد صدقي بوعون، إنه “لا يوجد أي شخص عالق في معبر «راس جدير» أو معبر «الذهيبة»، مؤكدًا أن “أبناء هؤلاء المحتجين، موجودون في مناطق تبعد حوالي 50 كلم على الحدود”.