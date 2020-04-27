«التكبالي»: تركيا لن تعرقل تقدمات الجيش.. والمرتزقة تبتز «مجلس السراج» ماليا

قال علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن نظام رجب طيب أردوغان، يدرك أن الدعم الذي يقدمه للمليشيات المسلحة لن يقودهم إلى عرقلة الجيش الوطني ومنعه من تحرير العاصمة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد، اليوم الإثنين، أن المرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق بدأوا يثورون ضد مجلس السراج للحصول على مزيد من الاعتمادات المالية.

وأشار التكبالي، إلى أن الجيش الوطني الليبي يحقق انتصارات في محاور القتال بطرابلس، موضحا أن المليشيات المسلحة ليس لديها عقيدة في قتال الجيش الوطني لكنهم عبارة عن مرتزقة يسعون للحصول على المال ولا يهمهم السراج في شيء.

ولفت إلى أن مليشيات الوفاق لا تحترم أي اتفاق لوقف إطلاق النار لكونها خرقت الهدنة الإنسانية عدة مرات وتمارس الاعتداءات المتكررة على منازل المدنيين.

ووجه المشير حفتر، خلال كلمته التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة قائلا “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، قائلا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن”، مؤكدا بقوله أيضا “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.